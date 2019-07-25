Juventus'ta kalmayı garantileyen Merih, 2 yıl içinde 70 milyon euro olacak

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Juventus’un 18 milyon euro’ya transfer ettiği ve tecrübeli teknik direktör Sarri’nin hazırlık maçlarında görev verdiği Merih Demiral kulübünde kalmayı başardı. Milan’ın kadrosunda görmek istediği başarılı stoper kendisine verilen formanın hakkını verirken, Merih’in sergilediği başarılı performans oyuncunun Juventus’la yola devam etmesine yetti.

MERİH 2 YIL İÇİNDE 70 MİLYON EURO OLUR

Özellikle son oynanan İnter maçında yerinde müdahaleleriyle takımın en iyi stoper adaylarından biri olduğunu ispat eden Merih Demiral, güçlü fiziği ve sağlam yapısıyla 75 milyon euro’ya transfer edilen De Ligt’in önüne geçerken 21 yaşındaki yetenek için ‘böyle devam ederse 2 yıl içerisinde piyasasını 70 milyon euro’ya kadar yükseltir’ yorumları yapıldı. Milan’ın transfer etmek için yoğun çaba sarfettiği Merih’in bırakılmayacağı kesinleşirken, Sarri’nin bu sezon oyuncusunu kadroda görmek istediği belirtidi.