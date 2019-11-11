Juventus'ta Cristiano Ronaldo krizi yaşanıyor

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında Juventus, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan'ı ağırladı. Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başlayıp 90 dakika görev aldığı maçın ikinci yarısında gergin anlar yaşandı. Bu gerilimin merkezinde ise Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo vardı.

Torino'daki Allianz Stadı'nda yapılan haftanın en önemli maçının ilk yarısında, iki takım da karşılıklı pozisyonlar bulsa da gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 girildi.

İkinci yarıda, Juventus'ta oyuna sonradan giren Arjantinli yıldız Paulo Dybala, 77. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Konuk Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun biri serbest vuruş olmak üzere uzaktan çektiği üç şutla Juventus kalesinde tehlike yarattı ancak golü bulamadı.

Sarri'nin kararına Cristiano Ronaldo'dan tepki

Bu arada, Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin kararıyla 55. dakikada oyundaki yerini Arjantinli Paulo Dybala'ya bırakan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun bu karardan çok memnun olmadığı görüldü.

Ronaldo'nun, yedek kulübesine gitmek yerine doğrudan soyunma odasına gitmesi dikkati çekti. İtalyan teknik direktör 6 Kasım Çarşamba günü Lokomotiv Moskova ile deplasmanda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu maçının 82. dakikasında da Cristiano Ronaldo'yu oyundan çıkararak Paulo Dybala'yı oyuna sokmuştu.