  • Bist 100
    115932
  • Dolar
    5,9583
  • Euro
    6,6617
  • Altın
    292,6200
İstanbul
5 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Türkiye'nin Libya'da ne işi var?' diyenlere cevap 'Türkiye'nin Libya'da ne işi var?' diyenlere cevap
Balıkesir'de sokağa dökülen küller aracı yaktı Balıkesir'de sokağa dökülen küller aracı yaktı
THY uçağı Johannesburg Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı THY uçağı Johannesburg Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı
Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı Libya'da UMH, Trablus'taki bazı bölgelerde kontrolü yeniden sağladı
Juventus transfere çok hızlı başladı Juventus transfere çok hızlı başladı
Fenerbahçe, Olympiakos'u De Colo ile devirdi Fenerbahçe, Olympiakos'u De Colo ile devirdi
Ev yapımı konserve hastanelik etti: 6 kişi yoğun bakımda Ev yapımı konserve hastanelik etti: 6 kişi yoğun bakımda
Acı olay, kapıda bırakılan sefer tasıyla ortaya çıktı Acı olay, kapıda bırakılan sefer tasıyla ortaya çıktı
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Meşruiyetimizi ve sivilleri korumak için her adımı atma hakkına sahibiz Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti: Meşruiyetimizi ve sivilleri korumak için her adımı atma hakkına sahibiz
ABD'de aromalı elektronik sigara yasaklandı ABD'de aromalı elektronik sigara yasaklandı
ABD uçakları Bağdat semalarında uçmaya devam ediyor ABD uçakları Bağdat semalarında uçmaya devam ediyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: Hukuksuz kuşatmaya Yüce Meclis Libya tezkeresi ile tarihi cevap verdi AK Parti Sözcüsü Çelik: Hukuksuz kuşatmaya Yüce Meclis Libya tezkeresi ile tarihi cevap verdi
Arda Turan ile Aslıhan Doğan'a ikinci erkek geliyor Arda Turan ile Aslıhan Doğan'a ikinci erkek geliyor
Yunanistan'ın Türkiye karşıtı 'F-35' planı deşifre oldu Yunanistan'ın Türkiye karşıtı 'F-35' planı deşifre oldu
Önce yürüdü, şimdi konuşuyor Önce yürüdü, şimdi konuşuyor
2020 model WhatsApp 2020 model WhatsApp
Deniz Seki konuştu! 'Ne reklamı? Ölümden döndüm' Deniz Seki konuştu! 'Ne reklamı? Ölümden döndüm'
İyi ki doğdun Barış Manço! İyi ki doğdun Barış Manço!
Müzikal zamanı Müzikal zamanı
Dışişleri'nden EastMed doğalgaz boru hattı projesi açıklaması Dışişleri'nden EastMed doğalgaz boru hattı projesi açıklaması
ABD Savunma Bakanı Esper'den İran'a tehdit: Oyun değişti gereken ne ise yapacağız ABD Savunma Bakanı Esper'den İran'a tehdit: Oyun değişti gereken ne ise yapacağız
Bakan Soylu: İdlib'deki çatışmalar dolayısıyla 250 bin kişilik sivil bir hareketlilik var Bakan Soylu: İdlib'deki çatışmalar dolayısıyla 250 bin kişilik sivil bir hareketlilik var
Şafak Sezer'den film sürprizi Şafak Sezer'den film sürprizi
Cüneyt Arkın'ın torun sevgisi Cüneyt Arkın'ın torun sevgisi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Ocak 2020 Cuma 00:27:09 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 00:27:36

Juventus transfere çok hızlı başladı

Juventus transfer piyasasını hareketlendiren hamlesini gerçekleştirdi...

Bu sezon kiralık oynadığı Parma'daki futboluya göz dolduran Makedon asıllı İsveçli kanat oyuncusu Dejan Kulusevski'yi renklerine bağladı. Sabah gerçekleşen sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmenin imzalandığı 19 yaşındaki isim için Atalanta'ya 35 milyon euro bonservisin yanı sıra 9 milyon euroluk bonuslar ödeneceği duyuruldu.

Sezon sonuna kadar Parma'da kalacak olan Kulusevski, önümüzdeki sezondan itibaren siyah beyazlı formayı giyecek. Bu imza ile Juventus, oyuncuyu çok isteyen ezeli rakibi Inter'e de büyük bir çalım atmış oldu.

Bu sezon Serie A'da 19 maçta çıkan sol ayaklı kanat oyuncusu 4 gol 7 asistlik performansıyla göz doldurmuştu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ