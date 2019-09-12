Juventus, Merih'le 10 yıl defansta problem yaşamaz

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Önce Sassuolo ardından Juventus’a transfer olarak 6 ayda kariyerinin doruklarına çıkan Merih Demiral’ın milli takım performansı ayakta alkışlandı.

MERİH JUVENTUS'UN VE MİLLİ TAKIMIN GELECEĞİ

Andorra ve Moldova maçlarında Çağlar – Kaan ikilisiyle bir hayli uyumlu gözükmesinin yanı sıra güven veren futboluyla parmak ısırtan Merih, hocası Sarri’yi de memnun ederken Juventus’un genç yetenekle birlikte 10 yıl defansta problem yaşamayacağı belirtildi. Şu anda H Grubu’nda mücadele eden Türkiye 6 maç sonunda kalesinde sadece 2 gol görürken, bu istatistiğe katkıda bulunan Merih’in yadsınamaz futbolu Şenol Güneş’e rahat bir nefes aldırdı.

MERİH DÜNYA YILDIZLARIYLA KAPIŞIYOR

Finallere gitme yolunda büyük bir avantaj yakalayan milli takımda defansta görev alan Merih – Çağlar tandemi dikkat çekerken, defans hattını oluşturan 4 oyuncunun da (Kaan Ayhan - Merih Demiral - Çağlar Söyüncü - Umut Meraş) Avrupa’da oynaması futbolseverlerin gurur kaynağı oldu. Juventus’ta Chiellini – Bonucci – De Ligt gibi dünyaca ünlü yıldızlarla forma savaşı veren Merih Demiral’ın ilerleyen haftalarda Sarri tarafından değerlendirileceği öğrenilirken, 21 yaşındaki stoperin şu anda uyum sürecinde olduğu ifade ediliyor.