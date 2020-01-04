Juventus, Merih için gelen teklifleri kabul etmiyor

Son iddiaya göre İtalyan gazeteci Di Marzio'ya göre Merih Demiral'a göre Leicester City ve Borussia Dortmund'un Merih için Juventus'a teklif yaptı. Ancak İtalyan ekibinin Merih'in satış listesinde olmadığını ve en azından Ocak ayında takımdan ayrılmasına izin vermeyecekleri ve takımda tutacakları ifade ediliyor.

Leicester ve Dortmund'un yanı sıra Arsenal'in de Merih'in peşinde olduğu bir süredir konuşuluyordu.

Merih Demiral Juventus'ta 4 resmi maça çıkıp 1 de gol atarken A Milli Takımımızn Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynadığı tüm maçlarda sahaya çıkmıştı.