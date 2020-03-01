Juventus-Inter derbisi koronavirüs nedenile ertelendi

İtalya Serie A'da bu hafta sonu Koronavirüs salgını nedeniyle "seyircisiz" oynanması planlanan "Juventus-Inter", "Udinese-Fiorentina", "Milan-Genoa", "Parma-SPAL" ve "Sassuolo-Brescia" karşılaşmaları 13 Mayıs 2020 tarihine ertelendi.

Son olarak bu hafta Serie A’da oynanacak 5 maç ertelendi. Juventus-Inter mücadelesi de ileriki bir tarihe bırakıldı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın 13 Mayıs’ta olacağı vurgulandı.

Öte yandan, Serie A'da Milan-Genoa, Parma-SPAL, Udinese-Fiorentina ve Sassuolo-Bresica maçları da ertelendi.