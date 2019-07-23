Juan Jesus'tan ilginç Beşiktaş cevabı: Şakalara başladık mı hemen?
Roma'nın Brezilyalı savunmacısı Juan Jesus'tan ilginç bir Beşiktaş yorumu geldi.
Beşiktaş'ın transfer hedefleri arasında yer aldığı iddia edilen Juan Jesus'tan ilginç bir açıklama geldi.
28 yaşındaki futbolcu, adının Beşiktaş ile anılmasıyle ilgili sosyal medya hesabından verdiği cevapta, "Şakalara başladık mı hemen? Ben Roma'nın oyuncusuyum ve her zaman da Roma'nın oyuncusu olacağım." dedi.
Brezilyalı stoper, 2017 yılında Inter'den 8 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'nın yolunu tutmuştu.
Jesus'un konu ile ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde;
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