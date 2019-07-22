Josef de Souza'dan Galatasaray açıklaması: Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklar... Ben o kulvarda mücadele etmek istiyorum
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef’i transfer etmek için girişimlerde bulunan Galatasaray’a bir iyi bir de kötü haber.
Brezilyalı oyuncunun forma giydiği Al Ahli kulübünün başkanı Ahmet Ali Sayegh, “Josef’i göndermeyi düşünmüyoruz. Onunla 2021’e kadar sözleşmemiz var” açıklamasını yaptı. Brezilya basınına konuşan Josef ise gönlünün Cim-Bom’da olduğunu belirterek, “Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Ben de o kulvarda mücadele etmek istiyorum. Sakatlığım geçti, iyi durumdayım. G.Saray benim son durağım olabilir” diye konuştu.
(Star)
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