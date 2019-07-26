Josef de Souza ve Falcao arasında geçen diyalog, Galatasaraylıları heyecanlandırdı

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan iki isimd Josef de Souza ve Radamel Falcao arasında geçen diyalog, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Tatilini sürdüren Radamel Falcao'nun Instagram'da yaptığı paylaşıma Galatasaray'a gelmesi gündemde olan bir diğer isim Josef de Souza yorum yaptı.

''GÖRÜŞÜRÜZ KARDEŞİM''

Josef, Kolombiyalı golcünün fotoğrafını beğendikten sonra ''Görüşürüz kardeşim'' yorumunda bulundu. Brezilyalı futbolcunun bu mesajı, ikilinin İstanbul'da buluşacağı şeklinde yorumlandı. (Sporx)