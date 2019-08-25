Josef de Souza ortalığı karıştırdı

GÜNEŞ

■ Altyapısından yetiştiği Vasco da Gama kulübünün 121’inci kuruluş yıl dönümünü kutlamak için bir paylaşımda bulunan Brezilyalı futbolcu, kendisine Suudi Arabistan’dan ayrılması gerektiğini yazan bir futbolseverle polemiğe girdi.

SONRA DA ÖZÜR DİLEDİ

■ SÖZ konusu mesaja “Evet, bunu düşünüyorum. Buraya şampiyon olmak için gelmiştim ama bunun imkansız olduğunu gördüm. Yalnızca para kazanmak için Suudi Arabistan’da kalmam istemem” şeklinde yanıt veren 30 yaşındaki ön libero, daha sonrasındaysa bir özür mesajı yayımlamak zorunda kaldı. Kendisine tepki gösteren taraftarlardan af dileyen tecrübeli futbolcu, düşünmeden konuştuğunu dile getirdi.