Josef de Souza, Galatasaray'ın teklifini kabul etti
Josef ile senelik 2.6 milyon euro garanti ücrete el sıkışıldı. Brezilyalı ön liberoyu ikna eden G.Saray, Al Ahli ile de kiralama konusunda pazarlık yapıyor. Transferin olumlu sonuçlanma ihtimali yüksek.
Geride bıraktığımız sezonun başında, F. Bahçe’den Al Ahli’ye transfer olan Josef de Souza, Galatasaray’a çok yakın. Sarı-Kırmızılı yönetim, Sevilla’ya satılan Fernando’nun boşluğunu doldurmak için Brezilyalı yıldızla görüştü. Yapılan görüşmeler sonucunda Galatasaray, 30 yaşındaki oyuncu ile senelik 2.6 milyon euro garanti paraya el sıkıştı. Josef de Souza’yı ikna eden Galatasaray yönetiminin, Al Ahli ile Josef’in kiralanması konusunda görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. Görüşmelerin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
SAĞLIK DURUMUNDA SORUN YOK
Al Ahli’nin 11 Ocak’ta oynadığı Ohod Al Medina karşılaşmasında karın kasından sakatlanan 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 16 Mayıs’taki lig bitimine kadar bir daha forma giymedi. Josef’in 6 aydır futbol oynamaması teknik heyeti endişelendirmişti. Ancak sağlık heyetinin yaptığı çalışmalar sonrası Josef’in sakatlığının tamamen geçtiği belirtildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Brezilyalı oyuncunun takıma katılmasını çok istiyor. Deneyimli çalıştırıcı, orta sahayı Seri ve Josef’i teslim etmeyi düşünüyor. Terim, planlarını bu ikili üzerine tasarladı.
RODRIGUES’E KARŞI MİSİLLİME
Yaklaşık 3 sezon Fenerbahçe forması giyen Josef, Sarı-Lacivertli taraftarlara güzel veda yapmıştı. Josef’in vereceği katkıya inanan CimBom, bir yandan da ezeli rakibe mesaj vermeyi istiyor. Kısa süre önce F.Bahçe’nin Suudi ekibi Al-Ittihad’dan kiraladığı eski G.Saraylı Garry Rodrigues, Sarı-Kırmızılı taraftarları epey kızdırmıştı. Josef’in gelmesiyle, bir nevi Rodrigues’in rövanşı da alınacak. Oyuncuyu ikna etmeyi başaran Galatasaray, Al Ahli’yi de ikna edince, taraftarına müjdeyi duyuracak.
(Akşam)
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