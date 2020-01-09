Jose Sosa'dan transfer açıklaması
Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, transferiyle ve sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa açıklamalarda bulundu.
Jose Sosa şunları söyledi:
Sözleşme konusuyla menajerim ilgileniyor. Ben saha içinde yapabileceklerimi düşünüyorum.
Genç oyuncular kulübümüzün hazineleri. Onların varlığını çok önemsiyoruz.
İlk yarıda ufak detaylardan istemediğimiz puanlar kaybettik.
Ünal Karaman'a teşekkür etmemiz gerekiyor. Hüseyin hocamıza da yardım etmemiz gerekiyor. Birlikte işimizin kolay olacağını düşünüyorum.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurdu
- Okan Buruk'tan Arda Turan sözleri: Birkaç gün izin verdik, ne yapacağına karar verecek
- İtalyan medyası, Beşiktaş'ın Fernando Llorente'yi istediğini yazdı
- Galatasaray, Mert Çetin'i kiralamak için Roma'ya teklifini yaptı
- Vedat Muriqi'den menajerine talimat: Önce kupa sonra transfer