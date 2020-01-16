Jose Sosa'dan takım arkadaşlarına motivasyon konuşması: Denizlispor'u yenip rövanşa rahat gidelim
Trabzonspor'da Jose Sosa, kupa ve ligde oynayacakları maçlar öncesi takım arkadaşlarına uyarılar yaptı.
Trabzonspor Kaptanı Jose Sosa, kupa ve ligde oynayacakları maçlar öncesi takım arkadaşlarına uyarılar yaptı.
Jose Sosa, "Hem kupa hem de lig bizim için çok önemli. Taraftarlarımızın beklentilerini de biliyorsunuz. Sezon sonunda sevinmek istiyorsak başlangıcı da iyi yapmak zorundayız. Ligde Denizlispor ile oynadığımız ve öne geçmemize rağmen kaybettiğimiz maçı unutmayın. Kupada Denizlispor karşısında ilk maçta iyi bir sonuç alıp, rövanşa rahat gidelim. Ayrıca bu maçta alacağımız galibiyet, ligdeki Kasımpaşa karşılaşması öncesi de moral olur" dedi.
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