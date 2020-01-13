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13 Ocak 2020 Pazartesi 13:37:16 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 13:40:06

Jose Sosa Trabzonspor Dergisi'ne konuştu: Sezonu mutlu sonla tamamlamak istiyoruz

Jose Sosa Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda, takıma ve geleceğine dair soruları cevapladı.

Sosa, Trabzonspor dergisindeki röportajında, özellikle bu sezon sakatlıkların kabus gibi üzerlerine çöktüğünü, özellikle Abdulkadir Ömür'ün sakatlığının kendisini derinden etkilediğini bildirdi.

Abdülkadir'in takım için önemli, genç oyuncular için de bir rol model olduğunu ifade eden Arjantinli oyuncu, "Diğer takım arkadaşlarım da onun bu sakatlığına çok üzüldü. Ancak genç bir oyuncu olması sebebiyle eskisinden daha güçlü geri döneceğine eminiz. Tüm oyuncularımızın sahaya sağlıklı bir şekilde çıkabilmesi hem takımımız hem de lig yarışı için çok önemli. Umuyoruz ki ligin ikinci yarısında talihsizlikler yaşamayız." şeklinde görüş belirtti.
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Bordo-mavili takımın kaptanı, lig ve kupadaki şanslarının nasıl görüldüğüne ilişkin soru üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle ligin çok iyi analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben analizin gücüne inanan biriyimdir. Lige baktığınızda isimleri büyük olan takımların diğerleriyle yaptığı maçlarda sürpriz puan kayıpları yaşadığını görüyoruz. Buna biz de dahiliz. Dolayısıyla üst tarafla alt taraf arasında çok büyük fark yok. Bunun sonucunda yakalayacağınız bir galibiyet serisi sizi yukarıya taşıyabilir ya da olumsuzluk durumunda aşağılara inebilirsiniz. Ligin her duruma açık olduğunu düşünüyorum. Kupada da zorlu bir sürecin yaşanacağını düşünüyorum. Her takım bu başarıyı elde etmek isteyecektir. Biz her iki kulvarı da en üst noktada tamamlamak istiyoruz. İsminiz Trabzonspor ise hedefiniz doğal olarak zirve olur."

"Mutlu sonla tamamlamak istiyoruz"

Takım içinde ortamı ve uyumu çok iyi bulduğunu vurgulayan Sosa, "Tüm oyuncular aynı hedefler doğrultusunda ve aynı iyi niyetle hareket ediyor. Dostluk da üst düzeyde. Bu tarz ortamlar kolay kolay bulunmaz. Ligin ilk yarısı itibarıyla bu değerler neticesinde tabii ki daha iyi olabilirdi ama yine de zirvenin içerisinde yer alıyoruz. Şimdi iyi bir devre arası kampının ardından ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak ve sezonu mutlu sonla tamamlamak istiyoruz." yorumunu yaptı.

Kaptan Sosa, takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Öncelikle şunu söylemem gerekir ki UEFA Avrupa Ligi'nde grubumuzu bitirdiğimiz konum bizde buruk bir tat bıraktı. Çünkü biz bunu hak etmemiştik. Özellikle Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlıklar gerçekten bizi derinden etkiledi. Trabzonspor gibi bir kulübün her zaman Avrupa kupalarında olması gerekir ve her yıl üzerine koyarak, tecrübeler kazanarak, genç oyuncularına tecrübeler kazandırarak bu yolda daha da iyi bir şekilde ilerlemelidir. Genç arkadaşlarımızın tecrübe kazanmaya ihtiyaçları var. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde oynamak zorunda kaldılar. Dolayısıyla iki lig arasındaki farkı çok iyi anlayamadılar. Bu farkı anlamak için tecrübe sahibi olmanız gerekir. Belki o genç arkadaşlarımızda tecrübe eksikliği yaşandı. Ancak gruptaki rakiplerimize baktığımızda hiçbiri bizden daha iyi değildi. Grubu zirvede tamamlamak için önümüzde hiçbir engel yoktu. İsmiyle, geçmişiyle bu takım her zaman Avrupa'da olmak zorunda. Dolayısıyla tecrübe kazanarak çok daha iyi bir yola girebileceğimizi düşünüyorum."

Takım kaptanlığı

Sosa, kaptanların taşıdıkları misyonların farklı şekillerde değerlendirilebileceğini belirterek, "Saha içinde ve dışında sözden ziyade işi eyleme döken ve bunu yaparak gösteren bir kaptan olmaya çalışıyorum. Umuyorum bunda da başarılıyımdır. Çünkü böyle bir şehirde ve böyle takımda kaptanlık yapıyor olmak gerçekten büyük bir gurur. Aynı zamanda çok büyük bir sorumluluk. Bu gururu yaşamak için ilk önce bu sorumluluğun altından kalkmanız gerekiyor. İnsanların sizlerden beklentilerine karşılık vermeniz gerekiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Hayatı boyunca çalışmanın gücüne inandığını ifade eden Sosa, "Futbolun içinde olduğum, oynadığım sürece her zaman hayallerim ve hedeflerim oldu. Genelde önüme büyük hedefler koydum. Artık kariyerimin son dönemine giriyorum ve bu gerçekle de yüzleşmek durumundayım. Dolayısıyla son zamanların tadını çıkarmaya çalışıyorum. Çok şanslıyım ki içinde bulunduğum takımla büyük hayallerimiz var ve bu hayallerimizi gerçekleştirebilecek güçteyiz. Bu nedenle ayrıca kendimi heyecanlı hissediyorum." görüşlerini paylaştı.

Sosa, futbolculuk kariyeri sonrasına ilişkin olarak da şunları aktardı:

"En başından beri futbolun içinde kalmayı planladım. Belki menajerlik olabilir. Genç yaştan itibaren bir oyuncunun yanında yer alıp, gelişimine katkı sağlayabilirim. Bazen sportif direktör, bazen de teknik adam olmayı istiyorum. İlk zamanlar teknik adamlık yapmayı aklımdan bile geçirmedim ama şimdilerde bunun olabileceğini de hissediyorum. Hala tam olarak kararımı vermedim. Tek bildiğim, bir şekilde futbolun içerisinde yer alacağımdır."

(AA)

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