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06 Ocak 2020 Pazartesi 10:06:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:09:17

Jose Mourinho'dan Victor Wanyama için Fatih Terim'e transfer izni çıktı

Ara transfere hızlı giren G.Saray, bir transferde daha sona geldi. Nzonzi'nin yerine düşünülen Wanyama için bizzat Terim devreye girerken tecrübeli hocanın, görüştüğü Mourinho'dan olumlu yanıt aldığı bildirildi.

İlk yarıda beklentilerin altında kalan ve kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Galatasaray hedeflerini bir bir gerçekleştiriyor. Monaco'dan Henry Onyekuru ve Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Victor Wanyama'nın transferinde de sona geldi. Disiplinsiz davranışları nedeniyle ikinci yarıda takımda düşünülmeyen Steven Nzonzi'nin yerine kadroya katılacak olan Kenyalı ön libero için Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar tarafından, Tottenham'a resmi teklif yapılmıştı.

BU HAFTA İMZALAR ATILACAK

Hanedar, Wanyama'yı 1.5 yıllığına kiralamak istediklerini bildirirken Fatih Terim de devreye girdi. Tecrübeli hoca, yakın arkadaşı Jose Mourinho'yu arayarak 28 yaşındaki futbolcunun transferi için destek istedi. Wanyama'yı ikinci yarıda kadroda düşünmeyen Portekizli çalıştırıcının, "Oyuncuyu ikna etmeniz halinde benim için sorun yok. Galatasaray'dan oynamasından memnuniyet duyarım" dediği ifade edildi. Bu durum sarı- kırmızılıları memnun ederken, cumaya kadar imzaların atılması bekleniyor.

KENYA'NIN GURURU

Victor Wanyama, milli formayı ilk olarak 2007 yılında Kenya Milli Takımı'nda giydi. Kariyeri boyunca milli formayı 31 kez giyen tecrübeli futbolcu, bu süre içerisinde 1 gol atabildi. 2014 Dünya Kupası'nda takımı ile 7 maçta sahne aldı.

BAŞARILARI

Celtic: İskoçya Premier Ligi: 2011-12, 2012-13

Bireysel Başarıları: Yılın SPL Genç Oyuncu: 2012-13

30 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Mücadeleci ve hırslı yapısıyla bilinen Wanyama için Celtic, 1.1, Southampton 14.5 ve Tottenham ise 14.4 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

(Fotomaç)

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