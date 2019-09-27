Johan Elmander, Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Türk Telekom Stadyumu'nda takip edecek
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürdü.
Fatih Terim yönetiminde, dev maçın taktik provası gerçekleştirildi. Galatasaray'da futbolcular, bu akşam yapılacak antrenmanla birlikte tesislerde kampa girecek. Fatih hocanın, derbi 11'ini de bugünkü çalışmadan önce açıklayacağı öğrenildi.
Elmander de desteğe geldi
2011-2013 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve taraftarların sevgilisi olan İsveçli golcü Johan Elmander, derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'ni ziyaret etti. Eski hocası Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla hasret gideren Elmander, başarı.
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