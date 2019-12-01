Joachim Löw'den EURO 2020 kura çekimi sonrası Philipp Lahm'a esprili gönderme

Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörü Joachim Löw, EURO 2020'de yer aldıkları grubu değerlendirdi.

"FUTBOL ŞENLİĞİ GİBİ OLACAK"

Fransa ve Portekiz ile aynı grupta olmalarını yorumlayan Löw, "Bu bir ölüm grubu. Münih'teki maçlar gerçek bir futbol şenliği gibi olacak. Beklenti çok yüksek. Genç ekibimiz için bu harika bir test olacak. Ayrıca grubun zorluğu, ekstra motivasyon sağlayacaktır" dedi.

"GÖREVİNE SON VERMELİ"

Kurayı çeken Philipp Lahm'a espirili bir göndermede bulunan Löw, "Çok zor bir gruptayız. Almanya Futbol Federasyonu, kurayı çeken Lahm'ın görevine son vermeli ya da kendisi görevi bırakmalı" ifadelerini kullandı.

(Sporx)