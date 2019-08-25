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25 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 09:32:41

Jerome Boateng bombası

Sarı-Lacivertliler’in, yapılan transferler sonrası Bayern Münih’te 4. stoper durumuna düşen Jerome Boateng için kiralama teklifi nde bulunduğu öğrenildi. Bu teklifte Gana asıllı Alman futbolcunun ücretinin 3’te 2’lik kısmının karşılanması ayrıntısı da var.

GÜNEŞ

■ BİR stoper transferi daha yapılmasını isteyen Ersun Yanal’ın direktifleri doğrultusunda hareket eden Fenerbahçe yönetimi, çok önemli bir isim için girişimlere başladı. Sarı-Lacivertli yönetim, yapılan transferler sonrası Bayern Münih’te 4. stoper durumuna düşen Jerome Boateng için kiralama teklifinde bulundu. Bu teklifte Gana asıllı Alman futbolcunun ücretinin 3’te 2’lik kısmının karşılanması ayrıntısı da var.

CEVAP BEKLENİYOR

 ■ FENERBAHÇE yönetimi teklifi yaptıktan sonra Alman devi Bayern Münih’ten cevap beklemeye başladı. Olumlu bir cevap gelirse Boateng kısa süre içinde çubuklu formayı giyecek. 30 yaşında ve 1.90 boyunda olan Boateng, bugüne kadar 76 kez Alman Milli Takımı’da oynadı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 20 milyon euro civarında olan Boateng, 2011 yılından bu yana Bayern Münih forması giyiyor.

BİRİNCİ SINIF STOPER

 ■ BOATENG fizik gücü, çabukluğu ve iyi bir ayağa sahip olmasıyla 1. sınıf bir stoper olarak nitelendiriliyor. Fenerbahçe’nin talip olduğu başarılı stoper futbol hayatında üst düzey bir kariyere sahip. Yıldız futbolcunun kariyerinde 1 kez dünya kupası, 1 kez Şampiyonlar Ligi, 7 kez Bundesliga, 1 kez İngiltere kupa şampiyonluğu bulunuyor. Boateng, Almanya’da bir kez de yılın futbolcusu unvanına layık görüldü.

 

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