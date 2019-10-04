Jeremain Lens, taraftarın ıslıklı protestosuna alkışla karşılık verdi

Bu sezon 8 maçta sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş'ta taraftarlar 1-0 mağlup oldukları Wolverhampton maçında Jeremain Lens'e tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 84. dakikada Jeremain Lens'in yerine Gökhan Gönül'ün oyuna girme kararı gelince, ıslıklarla protesto etti. Kaptan olarak sahaya çıkan Domagoj Vida da, ıslıklama esnasında tribünlere dönerek sakin olmalarını işaret etti.

Hollandalı oyuncu ıslıklar altında kenara gelirken, taraftarlara alkışlarla karşılık verdi.

(Sporx)