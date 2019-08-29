Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı mücadelede direkt olarak kırmızı kart gören Jean Michael Seri'nin cezası belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Seri'ye 2 maç ceza verildiğini açıkladı. Başarılı oyuncu Galatasaray'ın Kayserispor ve Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelelerde forma giyemeyecek.