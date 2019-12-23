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23 Aralık 2019 Pazartesi 16:43:39 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 16:44:52

Jardim gönderilecekler listesine Onyekuru'yu da ekledi

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, takımdan gönderilmesini istediği 4 oyuncuyu belirleyip yönetime iletti. Galatasaray'a kiralık transferi gündemde olan Onyekuru için de onay çıktı...

AS Monaco, ocak ayında kiralık olarak göndereceği oyuncuları teknik direktör Leonardo Jardim'den de onay alarak kesinleştirdi.

L'Equipe'te yer alan habere göre; 29 oyuncuyla çalışan ve kadrosunu 23 oyuncuya kadar indirmek isteyen Leonardo Jardim, 4 oyuncuyu belirledi.

JARDIM, İSTANBUL BİLETİNİ ONAYLADI

Gönderilecekler listesinde ilk sırada Henry Onyekuru yer alıyor. Yönetim tarafından transfer edilen Nijeryalı kanat oyuncusu, Jardim'in gözüne giremedi. Jardim, oyuncunun gönderilmesi yönünde rapor verdi.

Galatasaray'dan gelen teklife olumlu cevap veren ve resmi anlaşma için Jardim'den alacağı raporu bekleyen Monaco, oyuncunun 4 Ocak'ta 1.5 yıllığına İstanbul'a gidişine de onay verecek.

ONYEKURU DIŞINDA 3 İSİM DAHA LİSTEDE

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, Onyekuru dışında ofansif orta saha oyuncusu Gabriel Boschilia, sağ bek Benjamin Henrichs ve stoper Naldo'nun da gönderilmesini istedi. Monaco yönetimi de bu 4 oyuncunun menajerini çağırarak, kulüp bulmaları yönünde talimat verdi.

Boschilia için 7 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifleri kabul edilecek.

Benjamin Henrichs için RB Leipzig ile öngörüşmeler yapıldı. Leipzig'in teklifi sonrası Monaco, transfer için ödediği 20 milyon euro'ya yakın bir ücret talep etti.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 37 yaşındaki Naldo içinse bir bonservis istenmediği bilgisi verildi.

JARDIM, 2-3 OYUNCU DAHA GÖNDERECEK

Portekizli antrenörün, bu 4 isim dışında 2-3 oyuncu daha belirleyerek yönetime ileteceği yazıldı.

(Sporx)

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