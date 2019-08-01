James Michael McAdoo Beşiktaş Sompo Japan'da

Siyah beyazlı kulüp, 1993 doğumlu ve 2 metre 6 santimetre boyundaki Birleşik Amerikalı James Michael McAdoo ile anlaştı.

McAdoo, 2014-17 sezonları arasında Golden State Warriors formasıyla 108 maça çıkmış, 2,7 sayı, 1,6 ribaund ortalamaları tutturarak iki şampiyonluk yaşamıştı.

Birleşik Amerikalı oyuncu, geçen sezonu İtalya'nın Torino takımında geçirmişti.

McAdoo, İtalya Liginde 9,6 sayı, 4,6 ribaund, 1 top çalma ile Eurocup'ta ise 11 sayı, 5 ribaunt ve 1 asist ortalaması tutturdu.

(TRT Spor)