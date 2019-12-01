James Harden'ın 60 sayı attığı maçta Houston Rockets, Hawks'ı rahat geçti

NBA'e 4 maçla devam edildi. Atlanta Hawks'ı ağırlayan sezonun formda takımlarından Houston Rockets, rakibini 47 sayı farkla mağlup ederek sezonun 13. galibiyetine ulaştı.

Rockets'ta ilk üç periyot süre alan James Harden, 60 sayı, 8 asist ve 3 ribaunt ile ön plana çıkarken, Ben McLemore 24 sayı ve 13 ribauntla "double double" yaptı. Hawks'ta ise Trae Young, takımına 37 sayı, 7 asist ve 3 ribauntluk katkıda bulundu.

Furkan Korkmaz 12 sayı attı, Philadelphia 76ers evinde kazandı

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 119-116 yendi.

Ev sahibi ekipte Joel Embiid 32 sayı ve 11 ribaunt, Ben Simmons 15 sayı ve 13 asist ile "double double" yaparken, Furkan Korkmaz takımına 12 sayılık katkıda bulundu.

Indiana Pacers'ta ise T. J. Warren 29, Malcolm Brogdon 28 sayı kaydetti.

Ersanlı Bucks, Hornets'i mağlup etti

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, ağırladığı Charlotte Hornets'i 137-96 mağlup etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 26 sayıyla ön plana çıkan oyuncu oldu. Ersan İlyasova ise 11 sayı, 3 ribaunt ve 1 asistle oynadı.

Hornets'ta Devonte Graham, takımına 24 sayı, 5 asist ve 4 ribauntluk katkı yaptı.

Sonuçlar

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 100-97 (Uzatmada)

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 119-116

Milwaukee Bucks-Charlotte Hornets: 137-96

Houston Rockets-Atlanta Hawks: 158-111

(AA)