Jailson'dan transfer açıklaması: Kesinlikle kontratımın sonuna kadar burada kalmak istiyorum

Süper Lig'in İkinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'de başarılı futbolcu Jailson, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Devre arası kampının takım için çok önemli olduğuna vurgu yapan Jailson, "Bizim için kesinlikle çok önemli bir dönem şu anda. Hocamızın bizden istediklerini anlayıp, yerine getirebilmemiz için çok önemli. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıp, istediğimiz şampiyonluğa ulaşmak hedefimiz." diye konuştu.

Başarılı futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KATKI VERMEK..."

"Evet, ben orijinal olarak bir ön liberoyum. He zaman da söylediğim gibi hocam nerede isterse orada oynamaya hazırım. Savunma bölgesine de her geçen gün adapte oluyorum. Nerede oynarsam oynayayım elimden geleni yaparım. Gol için ve takım arkadaşlarıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Şampiyonluk yolunda alacağımız her galibiyet çok önemli."

"HER İDMANDAN SONRA ÇALIŞIYORUZ"

"Her idmandan sonra bütün takım olarak bitiricilik çalışmaları yapıyoryuzç Tanrıya şükürler olsun ki çok güzel bir gol atmama nasip oldu."

"LUIZ GUSTAVO ÇOK İYİ"

"Luiz Gustavo, Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı zamanlardan beri izlediğim bir oyuncu. Başarılı bir kariyeri var, çok iyi bir futbolcu. Benim de onunla aynı takımda forma giyiyor olmam onur verici. Bana da çok yardımcı oluyor, sürekli benimle konuşuyor futbolumu geliştirebilmem için."

"4-5 TAKIM ŞAMPİYONLUĞA OYNAR"

"Türkiye Ligi'nin rekabetinin ne seviyede olduğunu biliyoruz. Gerçekten çok dengeli bir lig var. 4-5 takım şampiyonluk yarışında olacaktır. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ki taraftarlarımızın istediği şampiyonluğu alabilelim."

"HEDEFİM BURADA TARİHE GEÇMEK"

"Transfer kararlarını ben menajerime bırakıyorum. Buradan gitmeyi asla istemem. Kesinlikle kontratımın sonuna kadar burada kalmak istiyorum. Benim hedefim burada bir şampiyonluk kazanıp, Feenrbahçe tarihine geçmek."

"TABİİ Kİ MİLLİ TAKIM İSTERİM"

"Tabii ki her oyuncu ülkesinin milli takımının formasını giymek ister. Belki bir gün ben de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyerim."