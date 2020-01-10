  • Bist 100
    118539
  • Dolar
    5,8829
  • Euro
    6,5291
  • Altın
    292,9860
İstanbul
4 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Elezağı'da 240 küçükbaş hayvan 'çiçek' hastalığı nedeniyle telef oldu: Köy karantina altında Elezağı'da 240 küçükbaş hayvan 'çiçek' hastalığı nedeniyle telef oldu: Köy karantina altında
Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı
Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Başbuğ: Rusya, ateşkes çağrısına uymayan Hafter'e baskı yapacak! Terör ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Başbuğ: Rusya, ateşkes çağrısına uymayan Hafter'e baskı yapacak!
Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm ne zaman? Hercai bu akşam var mı? Hercai yeni bölüm ne zaman?
Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor Borsa İstanbul'dan rekor üstüne rekor
Emrah, şarkılarını izinsiz kullandığı gerekçesiyle Acun'dan 84 bin TL kazandı Emrah, şarkılarını izinsiz kullandığı gerekçesiyle Acun'dan 84 bin TL kazandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ailelerde çocuk sayısını ikinin altına düşürmememiz lazım Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ailelerde çocuk sayısını ikinin altına düşürmememiz lazım
Önlisans KPSS ne zaman? İşte önlisans KPSS sınavı tarihi 2020 Önlisans KPSS ne zaman? İşte önlisans KPSS sınavı tarihi 2020
Kalbinden bıçaklanmış halde bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi ile arkadaşları tarafından öldürülmüş Kalbinden bıçaklanmış halde bulunan Furkan'ı eski sevgilisinin eşi ile arkadaşları tarafından öldürülmüş
Jailson'dan transfer açıklaması: Kesinlikle kontratımın sonuna kadar burada kalmak istiyorum Jailson'dan transfer açıklaması: Kesinlikle kontratımın sonuna kadar burada kalmak istiyorum
Irak'tan ABD'ye resmi talep: Askerlerinizin çekilmesi için mekanizma oluşturun Irak'tan ABD'ye resmi talep: Askerlerinizin çekilmesi için mekanizma oluşturun
Türkiye'nin yerli otomobili dünyaya tanıtıldı! Türkiye'nin yerli otomobili dünyaya tanıtıldı!
Başkan Erdoğan, pazartesi Ankara'da İtalya Başbakanı Conte ile görüşecek Başkan Erdoğan, pazartesi Ankara'da İtalya Başbakanı Conte ile görüşecek
Galatasaray'a transferde Jeison Murillo sürprizi! Kolombiyalı oyuncu kulübünden izin istedi Galatasaray'a transferde Jeison Murillo sürprizi! Kolombiyalı oyuncu kulübünden izin istedi
2 ay önce çekilen video yürek burktu! 'Aklına gelen başına geldi' 2 ay önce çekilen video yürek burktu! 'Aklına gelen başına geldi'
Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması: Gündemimizde hiç olmadı Ahmet Ağaoğlu'ndan Talisca açıklaması: Gündemimizde hiç olmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara özel hediye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara özel hediye
Medipol Başakşehirli Skrtel şampiyonluğa inanıyor Medipol Başakşehirli Skrtel şampiyonluğa inanıyor
Çorum'da altınlarla firar eden gelin adayı yakalanınca kendini böyle savundu: O kişi ben değilim Çorum'da altınlarla firar eden gelin adayı yakalanınca kendini böyle savundu: O kişi ben değilim
TOKİ kura çekilişi ne zaman 2020? TOKİ kura başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ kura çekilişi ne zaman 2020? TOKİ kura başvuruları ne zaman bitiyor?
İstanbul, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda iş makinası üst geçide çarptı İstanbul, Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda iş makinası üst geçide çarptı
Rıza Çalımbay: Bizim amacımız maçların zorluğuna dikkati çekmekti Rıza Çalımbay: Bizim amacımız maçların zorluğuna dikkati çekmekti
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bugün yarın transfer olur Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: Bugün yarın transfer olur
Berfin Özek'ten Başkan Erdoğan'a teşekkür: Beni kızının yerine koyduğu için teşekkür ederim Berfin Özek'ten Başkan Erdoğan'a teşekkür: Beni kızının yerine koyduğu için teşekkür ederim

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Ocak 2020 Cuma 15:15:13 | Son Güncelleme: 10 Ocak 2020 Cuma 15:16:56

Jailson'dan transfer açıklaması: Kesinlikle kontratımın sonuna kadar burada kalmak istiyorum

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Jailson, Antalya kampında konuştu.

Süper Lig'in İkinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'de başarılı futbolcu Jailson, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Devre arası kampının takım için çok önemli olduğuna vurgu yapan Jailson, "Bizim için kesinlikle çok önemli bir dönem şu anda. Hocamızın bizden istediklerini anlayıp, yerine getirebilmemiz için çok önemli. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırlanıp, istediğimiz şampiyonluğa ulaşmak hedefimiz." diye konuştu.

Başarılı futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KATKI VERMEK..."

"Evet, ben orijinal olarak bir ön liberoyum. He zaman da söylediğim gibi hocam nerede isterse orada oynamaya hazırım. Savunma bölgesine de her geçen gün adapte oluyorum. Nerede oynarsam oynayayım elimden geleni yaparım. Gol için ve takım arkadaşlarıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Şampiyonluk yolunda alacağımız her galibiyet çok önemli."

"HER İDMANDAN SONRA ÇALIŞIYORUZ"

"Her idmandan sonra bütün takım olarak bitiricilik çalışmaları yapıyoryuzç Tanrıya şükürler olsun ki çok güzel bir gol atmama nasip oldu."

"LUIZ GUSTAVO ÇOK İYİ"

"Luiz Gustavo, Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı zamanlardan beri izlediğim bir oyuncu. Başarılı bir kariyeri var, çok iyi bir futbolcu. Benim de onunla aynı takımda forma giyiyor olmam onur verici. Bana da çok yardımcı oluyor, sürekli benimle konuşuyor futbolumu geliştirebilmem için."

"4-5 TAKIM ŞAMPİYONLUĞA OYNAR"

"Türkiye Ligi'nin rekabetinin ne seviyede olduğunu biliyoruz. Gerçekten çok dengeli bir lig var. 4-5 takım şampiyonluk yarışında olacaktır. Biz de elimizden geleni yapıyoruz ki taraftarlarımızın istediği şampiyonluğu alabilelim."

"HEDEFİM BURADA TARİHE GEÇMEK"

"Transfer kararlarını ben menajerime bırakıyorum. Buradan gitmeyi asla istemem. Kesinlikle kontratımın sonuna kadar burada kalmak istiyorum. Benim hedefim burada bir şampiyonluk kazanıp, Feenrbahçe tarihine geçmek."

"TABİİ Kİ MİLLİ TAKIM İSTERİM"

"Tabii ki her oyuncu ülkesinin milli takımının formasını giymek ister. Belki bir gün ben de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyerim."

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ