  • Bist 100
    103195
  • Dolar
    5,7179
  • Euro
    6,3162
  • Altın
    276,3000
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AÖF yatay geçiş kayıtları başladı! AÖF yatay geçiş kayıtları nasıl yapılır? AÖF yatay geçiş kayıtları başladı! AÖF yatay geçiş kayıtları nasıl yapılır?
Başakşehir ve Fatih'te sahte içki operasyonu Başakşehir ve Fatih'te sahte içki operasyonu
G.Saray’da henüz hazır olmayan futbolcuların durumları teknik heyeti düşündürüyor G.Saray’da henüz hazır olmayan futbolcuların durumları teknik heyeti düşündürüyor
Son dakika: Bakan Akar'dan önemli görüşme Son dakika: Bakan Akar'dan önemli görüşme
Trabzonspor'da Ekuban sahalardan 2 ay uzak kalacak Trabzonspor'da Ekuban sahalardan 2 ay uzak kalacak
'İran'ın da petrolünü satabilmesi halinde ABD ile müzakerelere razı olabilir' 'İran'ın da petrolünü satabilmesi halinde ABD ile müzakerelere razı olabilir'
İtalya'da Juventus taraftar gruplarına operasyon düzenlendi İtalya'da Juventus taraftar gruplarına operasyon düzenlendi
Netanyahu'nun gözü şimdi de Filistin kentinde! Netanyahu'nun gözü şimdi de Filistin kentinde!
Şampiyonlar Ligi'ne şimdiye kadar Türkiye'den 5 takım katıldı Şampiyonlar Ligi'ne şimdiye kadar Türkiye'den 5 takım katıldı
Beşiktaş, deplasmanda kayıp Beşiktaş, deplasmanda kayıp
Jahovic, Yeni Malatyaspor'un yüzünü güldürüyor Jahovic, Yeni Malatyaspor'un yüzünü güldürüyor
Ahmet Kural'ın evlilik hazırlığı yaptığı Çağla Gizem Çelik'in evli olduğu iddia edildi Ahmet Kural'ın evlilik hazırlığı yaptığı Çağla Gizem Çelik'in evli olduğu iddia edildi
Şampiyonlar Ligi'nin "kralı" Ronaldo Şampiyonlar Ligi'nin "kralı" Ronaldo
Club Brugge-Galatasaray maçını Vincic yönetecek Club Brugge-Galatasaray maçını Vincic yönetecek
Sonbaharda alerji ataklarına dikkat Sonbaharda alerji ataklarına dikkat
Trabzonspor'un savunmadaki golcüsü Novak Trabzonspor'un savunmadaki golcüsü Novak
Saraybosna'daki belgesel festivalinin 'Oscar' umudu Saraybosna'daki belgesel festivalinin 'Oscar' umudu
Galatasaray, Avrupa'da 100. galibiyet peşinde Galatasaray, Avrupa'da 100. galibiyet peşinde
ARAMCO saldırısı sonrası Suudi güvenliği ARAMCO saldırısı sonrası Suudi güvenliği
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez gruplarda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 16. kez gruplarda
BM'den Myanmar'a 'Arakan' şoku! Yeni deliller ortaya çıktı BM'den Myanmar'a 'Arakan' şoku! Yeni deliller ortaya çıktı
Ligin en genci golünü de attı Ligin en genci golünü de attı
İBB'de işten çıkartılan bir grup işçi CHP İl binası önünde oturma eylemine başladı İBB'de işten çıkartılan bir grup işçi CHP İl binası önünde oturma eylemine başladı
Saudi Aramco saldırısının ardından Rus piyasaları yükselişe geçti Saudi Aramco saldırısının ardından Rus piyasaları yükselişe geçti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:19:38 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:21:47

Jahovic, Yeni Malatyaspor'un yüzünü güldürüyor

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yeni transferi Adis Jahovic, attığı gollerle takımını sırtlıyor.

Yaz transfer döneminde sarı-siyahlıların Konyaspor'dan renklerine bağladığı Makedon forvet, sezona iyi başladı.

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de forma giydiği 8 maçta da 90 dakika sahada kalan Jahovic, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

- 8 maçta 6 kez fileleri havalandırdı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile oynanan iki maçta birer gol atan Jahovic, 3. eleme turunda Malatya'da Sırbistan temsilcisi Partizan ile yapılan karşılaşmada da bir kez ağları havalandırdı.

Süper Lig'de ise sezonun ilk maçında Medipol Başakşehir karşısında takımını 2-0 öne geçiren golü atan Jahovic, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü karşılaşmalarında da fileleri birer kez havalandırmayı başardı. Jahovic, böylece resmi maçlarda gol sayısını 6'ya yükseltti.

Attığı goller ve performansıyla göz dolduran Makedon forvet, sadece UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda deplasmanda Partizan ile yapılan karşılaşmanın yanı sıra Süper Lig'in 2. haftasında dış sahada Trabzonspor ile oynanan müsabakada fileleri havalandıramadı.

- 15 golün 6'sında Jahovic'in imzası var

Geçen sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı kazanan, 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı kupanın dışına iten ancak 3. eleme turunda Sırbistan temsilcisi Partizan'a elenerek Avrupa macerası sona eren Yeni Malatyaspor'un hem Avrupa'da hem de ligde gol yükünü Jahovic sırtlıyor.

Sarı-siyahlı takımın iki kulvarda oynadığı maçlarda attığı 15 golün 6'sını Jahovic kaydetti. Malatya ekibinde ayrıca Guilherme ve Thievy Bifouma 2'şer, Arturo Mina, Issam Chebake, Moryke Fofana, Eren Tozlu ve Mitchell Donald ise birer golle takımlarına skor katkısı sağladı.

- "Artık rakibi karşılayan değil, oynayan bir takım var"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, deplasmanda yaptıkları MKE Ankaragücü maçında çok iyi performans sergileyerek karşılaşmadan 3 puanla ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ilk dakikasından son dakikasına kadar iyi mücadele ettiklerini aktaran Çelikel, "MKE Ankaragücü maçından galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı." diye konuştu.

Çelikel, karşılaşmada tüm futbolcuların en iyi şekilde performansını sahaya yansıttığını dile getirerek, "Artık sahada eskisi gibi karşılayan değil oynayan bir Yeni Malatyaspor var. İlerleyen günlerde daha iyi seviyelere geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini belirten Çelikel, şöyle devam etti:

"Milli maç arası çok faydalı geldi. Bunu MKE Ankaragücü maçında gördük. Bu galibiyet, Galatasaray ile oynayacağımız maç öncesi çok iyi oldu, takıma moral oldu. Galatasaray maçına moralli başlayıp, o karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz."

- "Futbolcularımızın tamamından memnunuz"

Çelikel, Adis Jahovic gibi yeni transferlerin tamamının takıma faydalı olduğunu aktararak, "Adis Jahovic'i takıma faydalı olacağına inandığımız için transfer etmiştik. Diğer transferlerimiz gibi Jahovic'in performansından da çok memnunuz. Biz bir takım oyunu oynamaya çalışıyoruz. Birey olarak değil, genel anlamda futbolcularımızın tamamından memnunuz. İnşallah bu hafta sahamızda oynayacağımız Galatasaray maçından da aynı performansı sergileriz." şeklinde konuştu.

Çelikel, Galatasaray maçına tüm taraftarları beklediklerini kaydederek, "Tüm taraftarı tribüne bekliyoruz. Taraftar varsa biz varız, onlar yoksa biz yokuz. Taraftar bizi hırslandıran en büyük güç. Taraftarımız bizi maçlarda yalnız bırakmasın." ifadelerini kullandı.  (AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ