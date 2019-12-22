İzmir'de ortalık fena karıştı! Galatasaraylı yıldızlar birbirine girdi

Galatasaray'da kaptanlar birbirlerinin üzerine yürüdü! Göztepe - Galatasaray maçının 49.dakikasında Selçuk İnan'ın kaptırdığı top sonrasında gelişen Göztepe atağının ardından Donk ile tecrübeli futbolcu saha içinde tartıştı.

Donk, Selçuk'a el hareketleri ile tepki gösterdi. Selçuk da takım arkadaşına aynı şekilde karşılık verince sarı kırmızılı iki oyuncu saha içinde sert şekilde atıştı. Uzun süre tartışan ikili birbirinin üzerine yürüdü.