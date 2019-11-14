İzlanda'ya insanlık dersi verdik!

Cumartesi günü Antalya’ya gelip kampa giren ve dün de buradan İstanbul’a gelen İzlanda kafilesi havaalanında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadan otobüsle alandan ayrılıp oteline gitti.

İzlanda’daki maçta Türkiye’yi havaalanında 3 saat bekletmiş, Emre Belözoğlu’na tuvalet fırçası uzatılmıştı.

(Akşam)