'İyi teklifler aldım'

GÜNEŞ

■ GALATASARAY’IN transfer listesinde olan ve Sarı-Kırmızılı kaynaklardan gelen bilgilere göre her konuda anlaşma sağlanan Radamel Falcao, Monaco’nun Sampdoria ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Transfer teklifleri aldığını doğrulayan Kolombiyalı golcü, durumunun bir an önce netleşmesi gerektiğini söyledi. Monaco’da kalmak istemediğini de üstü kapalı olarak belirten Kolombiyalı golcü, şöyle konuştu:

SORUN ÇIKACAĞINI SANMIYORUM

■“KULÜP bana sözleşme uzatma teklifinde bulunmadı. Sözleşmemin bitmesine 1 yıl kala. İyi teklifler geliyor. Geleceğimi ve ailemi düşünmem gerekiyor. Durumun bir an önce çözüme kavuşmasını diliyorum. Petrov'un kalmamı istediğini biliyorum ama bu şartlarda zor. Şu anda teklifleri inceliyorum ve iyi teklifler var. Niyetim beklemek değil. Umarım durumumu bir an önce çözüme kavuştururum. Sorun çıkacağını sanmıyorum. Kulübü anlıyorum ve onlar da beni anlıyor.