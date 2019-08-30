'İyi takım kurduk'

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE Başkan Vekili Semih Özsoy, Kulüpler Birliği Vakfı’nın Riva’da gerçekleştirilen olağan genel kurulunun ardından açıklamalarda bulundu. Heyecan verici bir takım kadro kurduklarının altını çizen Özsoy, “Ali başkan çok mesai harcıyor. Dolayısıyla en iyi şekilde transfer sezonunu kapatmak istiyoruz. İyi bir takım kurduk. Hakikaten istim üzerindeyiz. Transferin bitmesine çok az kaldı dedim. Oyuncular olabilir, önemli olan şartlarına uyması” diye konuştu.

VOLKAN BİZİM EVLADIMIZ

■ VOLKAN Demirel konusunda da açıklamalarda bulunan Semih Özsoy, “Kendisi ile de görüşüldü. Kendisinin de bildikleri var. Ali başkanın onunla konuştukları var. Dolayısıyla bizim içimizden biri. Pozisyonunun ne olduğunun hiç önemi yok. Kendisi kendi kararını verdiğinde hepsi netleşir” dedi. Özsoy, Trabzonspor maçı için ise “Trabzonspor da istim üzerinde. Eminim en iyi şeklide mücadele edip evimizde galip ayrılacağız” ifadelerini kullandı.