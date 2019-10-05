İttifak Holding Konyaspor Kasımpaşa'yı dağıttı

Maça etkili başlayan İttifak Holding Konyaspor, 20. dakikada 1-0 öne geçti. Kaleciden dönen topu tamamlayan Ömer Ali Şahiner konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. 42. dakikada Veysel Sarı'nın topa elle müdahelesinde hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya giden Jevtovic, ağları havalandırdı ve takımını 2-0 öne geçirdi.



45+1'de İttifak Holding Konyaspor, 3-0'ı b uldu. Milosevic'in vuruşunda defanstan seken topu takip eden Farouk Miya, plase bir vuruşla topu sağ direğin yanından ağlarla buluşturdu.



2 dakika sonra Veysel Sarı'nın golü geldi. İlhan Depe'nin ortasında kaleci Serkan Kırıntılı büyük hata yaparak meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Penaltıyı yaptıran Veysel Sarı topu ağlarla buluşturdu ve skoru 3-1 yaptı.



İlk yarı bu skorla sona ererken; 59. dakikada Shengelia, soldan cezasahasına girdi. Veysel Sarı'nın müdahelesinde yerde kaldı. Hakem Serkan Tokat, 2. kez penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada penaltı atışı için topun başına Jevtovic geçti. Kaleci Fatih Öztürk penaltıyı kurtardı; ancak hakem Kasımpaşa file bekçisinin vuruş anından önce kalesinden çıktığını belirterek atışı tekrarlattı. 63. dakikada penaltı için topun başına bu kez Farouk Miya geçti. Ugandalı oyuncunun vuruşunda kaleci ve top ayrı köşele gitti; Konyaspor 4-1 öne geçti.



Kalan dakikalarda iki takım da net fırsatlardan yararlanamazken; Konyaspor sahadan 4-1 galip ayrıldı. İki maçlık galibiyet serisi sonlanan Kasımpaşa, 7 puanda kaldı. Bu sezon 3. kez sahadan galip ayrılan İttifak Holding Konyaspor ise puanını 12 yaptı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.