'İtirazım var'

GÜNEŞ

■ Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Bu karar Tahkim'den dönerse, UEFA'ya ve CAS'a götüreceğiz. Hiçbir karar sezon ortasında değiştirilemez. Sezon başında bir talimat yayınlıyorsunuz, kurallarını belirliyorsunuz. Uyulmadığı takdirde uygulanacak olan yaptırımları açıklıyorsunuz. Ama daha sezonun ortasına girmeden kuralı ihlal edenlerin lehine değiştiriyorsunuz. Bu yönetmeliğe ve hukuka aykırı bir uygulama” sözleriyle sert tepki gösterdi.