İtiraf geldi! Fernando Sevilla'yı Mariano'ya sormuş

Galatasaray'dan geçtiğimiz yaz 4,5 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer olan Fernando Reges, İspanyol basınına verdiği röportajda Sarı Kırmızılılar'dan ayrılık süreciyle ilgili çok çarpıcı itiraflarda bulundu. Orgullo de Nervion adlı internet sitesinin sorularını yanıtlayan 32 yaşındaki ön libero, Galatasaray yönetiminin kendisini bırakmak istemediğini söylerken şunları kaydetti:

"Galatasaray'dayken Mariano'ya Sevilla'yı sormuştum. Biliyorsunuz, o da burada oynamıştı. Kendisi, bana kulüp hakkında çok güzel şeyler söyleyince Sevilla'ya gelmeye karar verdim. Burada da Mariano'nun ne kadar haklı olduğunu gördüm. Sevilla, gerçekten büyük bir kulüp. Teknik heyetimiz de çok iyi. Menajerim Sevilla'ya transferim için beni aradığında çok mutluydum. Zira bu takım, çok büyük başarıları hedefliyor.

Türkiye'de bir yıllık kontratım daha vardı. Üst üste iki yıl şampiyon olmuştuk ama Sevilla'da ve İspanya liginde oynamayı çok istiyordum. Süreç, çok hızlı gelişti ve buraya geldim. Galatasaray, ayrılığımı beklemiyordu. Zaten gitmemi de istemiyorlardı ancak Sevilla beni istediğinde kulübe ayrılma talebimi ilettim. En nihayetinde anlaşmaya varıldı ve ben de bundan çok mutlu oldum.

Sevilla'ya gelmek, benim için gerilemek değil. La Liga, yüksek seviyesi ve oyuncu kalitesiyle dünyanın en iyi liglerinden biri ve hocamız da çok bilgili bir insan. Sevilla'ya gelerek kariyerimde iki-üç adım ileri gittiğimi düşünüyorum. Burada olmaktan çok mutluyum ve sezonu güzel bir şekilde bitireceğimizi umuyorum."

(Fanatik)