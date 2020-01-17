İtalyanlar duyurdu! Conte'nin hedefinde Fenerbahçeli yıldız var...

Inter ve Roma arasında devam eden Matteo Politano ve Leonardo Spinazzola odaklı takas görüşmelerinden henüz sonuç çıkmadı.

Sky Sports'tan Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Inter, Spinazzola'ya karşı Politano'yu verirken para da alacak. Roma, oyuncu için Spinazzola ve 15 milyon euro vermeyi kabul ederken, Inter ise bu rakamın 45 olmasını istiyor.

İki kulüp arasında 17 Ocak Cuma günü son görüşme gerçekleşecek. Bu görüşmeden sonuç çıkmazsa Inter, alternatif isimlere yönelecek.

CONTE'NİN B PLANI MOSES

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte, 'A Planı' olarak Leonardo Spinazzola'yı, 'B Planı' olarak ise Fenerbahçe'de kiralık forma giyen Victor Moses'ı belirledi.

Chelsea'den kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan ve kiralama sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moses'ın transferi için menajeri de Milano'da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Chelsea, Victor Moses için 10 milyon euro bonservis talep ederken Inter ise satın alma opsiyonlu kiralama teklif edecek.