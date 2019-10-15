İtalyanlar da şaşırdı! Juventus taraftarlarından Merih Demiral için 'Takımdan kovun' kampanyası

A Milli Takımımızın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede oyunuyla kendine hayran bırakan ve sonrasında Asker Selamı'nda hırslı görüntüsüyle öne çıkan Merih Demiral'ın hareketleri İtalya'da "öfkeyle" karşılandı.

Sosyal medya üzerinden birçok Juventus taraftarı, Merih Demiral'ın takımdan gönderilmesi yönünde paylaşımlar yaparken, "DemiralOut" etiketi İtalya'da gündeme oturdu.

"ETİK DEĞERLERE KARŞI"

Juventuslu bazı taraftarlar, yetenekli oyuncunun İtalyan kulübünün 2018'de yayınladığı "etik değerlerine" karşı hareket ettiğini iddia ederken, Juve'nin "genel prensipleri" arasında yer alan "Juventus cinsiyet, etnik köken, ırk, sağlık durumu, politika, dil gibi farklılıklara saygılıdır ve ayrım yapmaz" maddesinin de sözleşme feshine neden olarak gösterilmesi gerektiği gibi absürd bir yaklaşımda bulundular.

Öte yandan Türk sosyal medya kullanıcılarımız da aynı etiketle yaptıkları paylaşımlarla milli oyuncumuza destek çıktılar ve İtalyanlara tepki gösterdiler.

ROMA'NIN CENGİZ KARARI

Barış Pınarı Harekatına destek veren ve asker selamı yaptığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Cengiz Ünder için kulübü İtalyan Kulübü Roma'nın kararı belli oldu.

Çizme basınında yer alan habere göre, Roma'nın Cengiz Ünder'in bu paylaşımı sonrasında bir yaptırımının ve ikazının olmayacağı kaydedildi. Bunun kesin karar olduğu yazılırken, asker selamının Arnavutluk maçında coşkulu bir jest olarak başladığı ve bunun Suriye'de savaşta olan askerler için bir mesaj olduğuna vurgu yapıldı.

(Sporx)