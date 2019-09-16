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16 Eylül 2019 Pazartesi 11:10:40 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:13:30

İtalyan medyası Eljif Elmas'a hayran kaldı

Sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, performansıyla İtalyanları kendine hayran bıraktı. Makedon oyuncu için İtalyan basını, "Napoli, Elmas'a aşık oldu" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'den 16 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalya'nın Napoli takımına transfer olan Eljif Elmas, gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettirmeye başladı. Takımının cumartesi günü evinde Sampdoria'yı 2-0 mağlup ettiği maça 11'de başlayan ve 76 dakika sahada kalan Makedon oyuncu, performansıyla İtalya'da tam not aldı. Seria A'da takımının ilk hafta Fiorentina ile oynadığı mücadelede son 19, ikinci hafta Juventus deplasmanında da son 17 dakika sahada kalan genç yıldız, cumartesi günü taraftarı önünde Napoli formasıyla ilk kez 11 oynama şansı yakaladı.

Maçın 76. dakikasında yerini İnsigne'ye bırakan Elmas'ın performansı için çizme basını, "Napoli, Elmas'a çoktan aşık olmuş. Makedon çocuk, genç ve yetenekli olmasına rağmen fazla tanınmıyor. Napoli için büyük sermaye kazandıracak bir oyuncu. Futbolcunun sahadaki olgunluğu ve sürekliliği takım adına büyük kazanç" yorumunu yaptı.  (İHA)

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