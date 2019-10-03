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03 Ekim 2019 Perşembe 10:12:54 | Son Güncelleme: 03 Ekim 2019 Perşembe 10:16:19

İtalyan basınına göre Juventus, Mandzukic ile yolları ayıracak ve yerini Vedat Muriç ile dolduracak

Çizme basınına göre İtalyan devi, devre arasında Hırvat golcü Mandzukic ile yolları ayıracak ve yerini Vedat Muriç ile dolduracak. Juventus'un hocası Sarri, onu takımında çok istiyor...

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriç, Avrupa devlerinin radarından çıkmıyor... Juventus'un transfer listesinin en başında ise Vedat Muriç'in olduğu iddia edildi.

İtalyan medyasına göre Juve, devre arası transfer döneminde Hırvat golcüsü Mandzukic ile yollarını ayıracak.

ONU ADIM ADIM İZLİYORLAR

Teknik Direktör Sarri'nin yönetime Vedat Muriç'in ismini verdiği öğrenildi. Juventus scoutlarının büyük bir aşama gösteren 25 yaşındaki golcüyü adım adım izlediği biliniyor.

GENİŞ BİR RAPOR SUNULUCAK

İtalyan temsilcisinin scoutlarının Antalyaspor ile oynanacak maçta Kosovalı golcüyü yeniden izleyeceği ve yönetime ve Sarri'ye geniş bir rapor sunacağı iddialar arasında yer alıyor..

KAPI 25 MİLYONDAN AÇILACAK

Fenerbahçe Yönetimi'nin Çaykur Rizespor'dan sezon başı transfer edilen Vedat için astronomik bir ücret isteyeceği belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler'in isteyeceği rakam 25 milyon Euro.

2023'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in Sarı-Lacivertli kulüple 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki forvet sezon başında Rize'den 3.5 milyon Euro'ya transfer edilmişti.

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