10 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 22:38:40
İtalyan basını, Napoli'nin Jean Michael Seri'yi istediğini yazdı
Galatasaray’ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Seri’ye Lyon’un ardından Napoli de talip oldu.
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Napoli, Fildişi Sahilli oyuncunun bonservisini almak için Fulham’la görüşmelere başladı.
(Akşam)
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