İtalyan basını, Lazio'nun Yusuf Yazıcı transferini büyük ölçüde tamamladığını yazdı
Trabzonspor’un yıldızı Yusuf Yazıcı’nın İtalyan ekibi Lazio’ya çok yaklaştığı konuşuluyor. İtalyan basınından Corriere dello Sport, bu transferin büyük ölçüde sonuçlandığını manşetine taşıdı.
22 yaşındaki futbolcu ve Lazio’nun yıllık ücret konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Bonservisi için de 20 milyon euro+bonus şeklinde bir teklif yapıldığı belirtildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, Yusuf’u satmak konusunda temkinli olduğu da biliniyor.
GİDERSE REKOR KIRILIR
Gazete, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Lazio Futbol Direktörü Igli Tare’nin, henüz yüz yüze görüşmediğini de aktarmış. Bu ikilinin, İstanbul’da yüz yüze görüştüğü öne sürülmüştü ancak bu bilgi doğrulanmadı. Trabzonspor altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor. Yusuf’un Lazio’ya 20 milyon euroya gitmesi halinde Trabzonspor, tarihindeki en yüksek satışını gerçekleştirecek.
(Akşam)
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