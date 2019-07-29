İtalyan basını, Lazio'nun Yusuf Yazıcı transferini büyük ölçüde tamamladığını yazdı

22 yaşındaki futbolcu ve Lazio’nun yıllık ücret konusunda anlaşmaya vardığı öne sürüldü. Bonservisi için de 20 milyon euro+bonus şeklinde bir teklif yapıldığı belirtildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, Yusuf’u satmak konusunda temkinli olduğu da biliniyor.

GİDERSE REKOR KIRILIR

Gazete, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Lazio Futbol Direktörü Igli Tare’nin, henüz yüz yüze görüşmediğini de aktarmış. Bu ikilinin, İstanbul’da yüz yüze görüştüğü öne sürülmüştü ancak bu bilgi doğrulanmadı. Trabzonspor altyapısından yetişen 22 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor. Yusuf’un Lazio’ya 20 milyon euroya gitmesi halinde Trabzonspor, tarihindeki en yüksek satışını gerçekleştirecek.

(Akşam)