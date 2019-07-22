İtalyan basını Fenerbahçe'nin büyük hedefini duyurdu: Khedira'yı istiyorlar

Orta saha için kaliteli bir isme imza attırmak isteyen Fenerbahçe seçenekleri artırdı.

Juventus'un gözden çıkardığı Sami Khedira için düğmeye basıldı. Geride kalan sezon yaşadığı sakatlıklar ve kalbindeki düzensiz ritim sorunu nedeniyle fazla süre alamayan 32 yaşındaki oyuncudan öncelikle detaylı bir sağlık raporu istenecek.

Corriere della Sport gazetesi, Khedira'ya en büyük ilgiyi gösteren kulübün Fenerbahçe olduğunu oyuncunun da bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Yıllık ücreti 4 milyon Euro olan oyuncu için Juventus bonservis istemiyor.

Juventus ile 2021'e kadar sözleşmesi olan Khedira, Real Madrid'den 2015 yılında geldiği İtalyan ekibinde 127 resmi maça çıktı. 21 gol, 13 asistle oynadı.

(Sabah)