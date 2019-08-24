İtalya'dan Gary Medel için teklif geldi

Beşiktaş'tan ayrılma ihtimali olduğu belirtilen Gary Medel'e İtalya'dan yeni bir talip çıktı.

Daha önce Fiorentina ile ismi anılan Gary Medel için bir başka Serie A ekibi Bologna'nın da devrede olduğu kaydedildi.

ORTA SAHA ARIYORLAR

Sky Italia'da yer alan habere göre; Bologna, Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel ile ilgileniyor. Teknik direktör Sinisa Mihajlovic'in orta sahaya takviye istediği ve Gary Medel transferine sıcak baktığı belirtildi.

32 yaşındaki Gary Medel'in, 2017 yılında geldiği Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

(Sporx)