İsyan sürüyor

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’in 13.haftasında Göztepe ile deplasmanda berabere kalarak zirve yarışında büyük yara alan Fenerbahçe’de hakem triosuna tepkiler sürüyor... Özellikle maçın ikinci yarısına damga vuran VAR kararları sonrasında patlayan Sarı-Lacivertliler, dün de sosyal medya hesaplarından #ÇiftestandartVAR! etiketiyle paylaşımlar yaparak isyanını devam ettirdi. Fenerbahçe, maçın hemen ardından da Yeni Malatyaspor maçındaki penaltı pozisyonunu paylaşmıştı.

MHK BİTİGEN'İ DİNLENDİRECEK

■ SARI-LACİVERTLİ kulüp dün de teknik direktör Ersun Yanal’ın ve başkan vekili Semih Özsoy’un açıklamalarını iki saat arayla, aynı etiketle paylaştı... Fenerbahçeli taraftarlar bu gönderileri binlerce kez beğendi ve retweet yaparak yorumlar yazdı... Bilindiği gibi Malatyaspor maçında Farnolle bir adım öne çıkarak Emre Belözoğlu’nun penaltısını kurtarmıştı. Öte yandan, Göztepe mücadelesinde kararları sürekli VAR tarafından düzeltilen Bitigen'e MHK tarafından dinlendirme cezası verileceği öğrenildi.