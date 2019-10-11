11 Ekim 2019 Cuma 14:06:11 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 14:10:28
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi
İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktörlük görevine Samet Aybaba'nın getirildiğini açıkladı.
İstikbal Mobilya Kayserispor, Hikmet Karaman’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Samet Aybaba’nın getirildiğini açıkladı.
Samet Aybaba son olarak Bursaspor'u çalıştırmış, geçtiğimiz sezonun başında başına geçtiği ve 1 puan ortalaması tutturduğu Yeşil Beyazlı ekiple Nisan ayında yolları ayırmıştı. Bursaspor o sezon küme düşmüş ve şampiyon ünvanı taşıyıp küme düşen ilk Süper Lig takımı olarak tarihe geçmişti.
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