İstikbal Mobilya Kayserispor, Miguel Lopes ile anlaştı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden İstikbal Mobilya Kayserispor'da transfer çalışmaları da sürüyor. Sarı kırmızılı ekip, geçtiğimiz yıl Süper Lig'den düşen Akhisar Belediyespor'un 32 yaşındaki defans oyuncusu Miguel Lopes ile 2 yıllığına anlaştı. Portekizli futbolcunun Kayseri'ye gelerek takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. (DHA)