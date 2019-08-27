İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçının biletlerine yoğun ilgi

Cuma günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçının biletleri bugün saat 11:00'de satışa sunuldu. Maç biletinin satışa sunulmasının ardından Kayserispor parkındaki bilet satış noktasına akın eden spor severler 50 ile 120 TL arasında satılan biletleri almak için kuyruğa girdi. Maç bileti almak için sıraya giren 78 yaşındaki Kayserispor taraftarı Ali Pazan, "Erken saatlerde buraya geldik. Kuyruk çok yavaş ilerliyor. Bazen araya girenler olunca bilet almada sorun yaşıyoruz. İki takıma da başarılar dilerim ama gönlüm Kayserispor'un kazanmasından yana. Takım sezonu inşallah iyi yerde tamamlar. " dedi. Passolig yetkililerden alınan bilgiye göre maç biletinin 3'te 1'nin satıldığı, yarına kadar tüm biletlerin satılmış olacağının beklendiği ifade edildi.