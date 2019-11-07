'İstemeden oldu'

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE’nin genç kalecisi Altay Bayındır, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Pedro Henrique ile yaşadığı, spor gündemini meşgul eden pozisyonla ilgili konuştu. Amacının sadece topa hamle yapmak olduğunu savunan Altay, “Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey. Böyle bir karakterim yok. Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağmen oyuncu üzerime doğru gelmişti. Sadece oyuna odaklandığım bir noktadaydım” dedi.

HİÇ KIRMIZI GÖRMEDİM

■ YAŞANAN pozisyonda art niyet arayanların olduğunu ifade eden Altay Bayındır, “Bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım bir hamle ne yazık ki bu şekilde gelişti ancak gerçek ekranlara yansıyan şekilde olmadı'' diye konuştu. Genç kaleci, kariyeri boyunca üç sarı kart gördüğünü ve hiç kırmızı kart görmediğini vurgulayarak şunları söyledi: “Takım olarak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz. Sadece futbola ve sahadaki oyunumuza odaklanıyoruz. Ligin en az sarı kart gören takımıyız.