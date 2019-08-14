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14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:03:41 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:09:05

İşte UEFA Süper Kupa maçının bilet fiyatları

2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin İstanbul Vodafone Park'da karşı karşıya geleceği müsabaka heyecanla bekleniyor. Liverpool ve Chelsea taraftarları, İstanbul'a akın etti. Öte yandan, büyük karşılaşmaya Türkiye'deki taraftarlar da ilgi gösterdi. Tribünde 40 bin kişi, dünyada ise milyonların takip edeceği maçın biletleri bin 120 lira ile 22 bin 400 lira arasında satıldı.

Bu akşam 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin İstanbul Vodafone Park'da karşı karşıya geleceği müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşma öncesi birçok futbolsever maçın oynanacağı stat çevresinde toplanarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Stat çevresindeki yollar, saat 13.00 ile gece 04.00 arası araç trafiğine kapalı olacak. Yetkililer, olası trafik sıkışıklığı nedeniyle, karşılaşmayı izlemeye gelecek olan taraftarlara stada erken gelmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

TRİBÜNDE 40 BİN, DÜNYADA MİLYONLAR İZLEYECEK

Dünyanın birçok ülkesinden gelen taraftarların yanısıra, Türkiye'deki taraftarlar da ilgi gösterdi. Tribünde 40 bin kişi, dünyada ise milyonların takip edeceği süper Kupa maçı, canlı olarak ekranlara gelecek. Yaklaşık 500 milyon futbolsever dev final maçına tanıklık edecek.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

UEFA Süper Kupa final maçının biletleri 18 Haziran 2019'da satışa çıkmıştı. Kısa sürede tükenen biletlerin satışı, 2 Temmuz 2019'da sona erdi. Peki büyük bir heyecanla beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları ne kadar? İşte final maçı biletlerinin kategorilerine göre fiyatları:

3'üncü kategorinin bölümlerine göre bilet fiyatları: 1.120 - 13.200 TL

2'nci kategorinin bölümlerine göre bilet fiyatları: 1.512 - 3. 730 TL

1'inci kategorinin bölümlerine göre fiyatları: 2.100 - 22.400 TL

Türkiye'de bazı internet sitelerinde, bilet satışlarının devam ettiği görülüyor.

KENT EKONOMİSİNE 100 MİLYON EURO KATKI

Dünyanın izleyeceği maçın İstanbul ekonomisine yaklaşık 100 milyon Euro katkı sağlaması beklenirken, Manchester ve Londra’dan İstanbul’a bugünden itibaren tarifeli uçaklarla taraftarların gelişleri de başladı. İngilizler İstanbul'a 2-3 günlük turlarla da geliyor. Final maçını izlemek için 50 binden fazla İngiliz taraftarın kente gelecek olması esnafın ve otellere doping etkisi yaratacak. 

LİVERPOOL VE CHELSEALİ TARAFTARLAR SÜPER KUPA FİNAL MAÇINI BEKLİYOR

Liverpool ve Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanacak Süper Kupa Final maçı öncesi takımlarını desteklemek için İstanbul'a gelen taraftarlardan bazıları Beşiktaş'ı gezdi. Maçın oynanacağı stadın önüne gelen taraftarlar hatıra fotoğrafı da çektirirken, takımları lehine sloganlar attı. Polis çevrede geniş önlem alırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.  

BASIN MENSUPLARI İÇİN MERKEZ KURULDU

Öte yandan maçı takip etmek için dünyanın birçok yerinden İstanbul'a gelen basın mensupları için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir merkez kuruldu. Karşılaşma için akreditasyon başvuruları UEFA tarafından kabul edilen basın mensupları, buraya gelerek giriş kartlarını alabilecek.   (DHA)

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