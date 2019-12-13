İşte Türk bayrağını yakan PKK'lının sonu

TEMSİLCİMİZ Galatasaray’ın Devler Ligi’nde PSG’ye konuk olduğu karşılaşma öncesi Paris sokakları karıştı. 150-200 kadar Paris Saint-Germain taraftarı, Paris’te oynanacak maç öncesi Porte de Saint-Cloud’da toplanan Galatasaray taraftarlarına saldırdı. Fransa’da yaşayan PKK sempatizanları da temsilcimize destek olmak için Paris’e giden Sarı-Kırmızılı taraftarlara çirkin saldırılarda bulundu. Ama karşılığını aldılar! Galatasaray taraftarları hem PSG’li fanatiklere hem de terör örgütü PKK’ya destek verenlere aynı şekilde karşılık verdi. Bir PKK’lının son hali ise sosyal medyada çok konuşuldu. Bayrak yakan ve terör örgütü lehine sloganlar atan bu şahıs dayak yedikten sonra Galatasaray taraftarlarınca çırılçıplak soyularak yol ortasında bırakıldı. Fransız polisi, olaylar bittikten sonra bu şahsın yanına gidip durumuna baktı.

HELAL SANA MELO

PKK yandaşları bayrağımızı yakıp pis sloganlar atarken G.Saray’ın Brezilyalı eski futbolcusu Melo, “Her şey için teşekkürler Türkiye. Bu asil bayrak, bu onurlu halk her zaman kalbimde” mesajını paylaştı.