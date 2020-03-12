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12 Mart 2020 Perşembe 09:11:27 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 09:15:11

İşte Terim'im Beşiktaş'ı devirme planı...

Siyah-beyazlı ekibin, Sergen Yalçın’ın gelişi ile birlikte atak bir futbol sergilediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Biz rakibe baskı yaparak başlayacağız ve onları kendi silahları ile vuracağız" dedi

Fatih Terim kulaklarını dış dünyaya kapadı, Sivas maçının sona ermesinin ardından Beşiktaş'ı çalışmaya başladı.

Tecrübeli teknik adam, Sergen Yalçın'ın gelmesiyle atak oynamaya başlayan ezeli rakiplerinin derbiye "baskılı" başlamak isteyeceğini oyuncularına anlattı. Siyah-beyazlıların, Yalçın ile çıktığı 6 maça da rakip alanda baskıyla başladığının altını çizen Terim, "Bunu 20-25 dakika sürdürüyorlar. Baskıya baskı gördüklerinde ise çekiliyorlar. Biz rakibe baskı yaparak başlayacağız ve kendi silahları ile vuracağız" diye konuştu.

BAĞLANTIYI KESECEK

Fatih Terim ayrıca Beşiktaş'ın direncini kırabilmek için derbide erken gol bulmak istiyor. Bu yüzden rakibi etki altına alabilecek bir oyun ile maça çıkmaya hazırlanan başarılı hoca, idmanlarda öndeki oyuncularından sürekli olarak pres istiyor. Sergen Yalçın'ın stoper Ruiz'in topu alacak isim olduğunu anlatıyor. Tecrübeli teknik adam, Ruiz'in topu alır almaz ilk olarak Atiba ile Elneny'yi arayacağını söyledi. Eğer Ruiz ve Atiba ile Elneny bağlantısını keserlerse erken gol bulup maçı kolaya çevirebileceklerinin altını çizdi.

FATİH TERİM'İN DERBİ KARNESİ

Teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 63. derbisine çıkacak. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynanan 62 maçta 23 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Beşiktaş maçlarının 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı. 7 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Terim, Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yalçın'a daha önce rakip olduğu 3 maçta bir galibiyet ve iki beraberlik yaşadı.

PAROLA GALİBİYET

Dün oyuncularıyla tek tek yakından ilgilenen Fatih Terim, Sivas maçında 2 puan bıraktıklarını hatırlatarak Beşiktaş derbisinden galibiyetle ayrılmalarının şart olduğunu kaydetti.

BİLETLER SATIŞTA

Cimbom'un Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesinin biletleri satışa çıktı. En ucuz biletler 175 TL'den satışa sunuldu. Türk Telekom Stadı'ndaki en pahalı bilet ise 1500 TL olacak. Sarı- kırmızılı taraftarların biletleri kısa süre içinde tüketmesi bekleniyor.

ADEM, KARTAL'A KARŞI YOK

Cimbom'a Beşiktaş maçı öncesinde Adem Büyük'ten kötü haber geldi. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun üst arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildi. Tedavisine başlanan Adem'in derbide yer almayacağı belirtildi.

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