12 Temmuz 2019 Cuma 09:01:03 | Son Güncelleme: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:01:56
İşte Olcay Şahan'ın yeni adresi
SÜPER Lig’in yeni temsilcisi Gazişehir Gaziantep, kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Kırmızı-Siyahlılar’ın, Trabzonspor’dan ayrılan bonservisi elinde olan Olcay Şahan ile pazarlıklarda sona geldiği öğrenildi. 32 yaşındaki kanat oyuncusu ile başkan Sadi Konukoğlu’nun son kez görüşeceği ve ardından imzaların atılacağı belirtildi. Gazişehir’in, Akhisarsporlu sol bek Güray Vural ve son olarak Kayserispor’da forma giyen defans oyuncusu Kana Biyik ile de anlaşmak üzere olduğu vurgulandı.
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