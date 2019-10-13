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13 Ekim 2019 Pazar 10:01:27 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 10:04:26

İşte Ersun Yanal'ın vazgeçemediği 4 yıldızı

Geride kalan 7 haftada 21 farklı oyuncuya forma şansı tanıyan Ersun Yanal, Altay, Dirar, Ozan Tufan ve Muriç'ten hiç vazgeçmedi. Bu isimler tüm maçlarda tam zamanlı oynadı.

Bu sezon 7 resmi maça çıkan Fenerbahçe'de 9 oyuncu tüm karşılaşmalarda forma giydi. Bu isimlerden Jailson, Tolga ve Deniz 1'er maçta sonradan dahil olurken, Altay, Dirar, Ozan Tufan ve Muriç tüm karşılaşmalara ilk on birde çıkıp tam zamanlı sahada kalmayı başardı.
 
Yanal'ın kare ası olan dörtlüden Altay ile Muriç gerçek mevkilerinde oynarken, Dirar, Hasan Ali'nin yokluğunda sol bek olarak görev yapmak zorunda kaldı. Ön libero Ozan Tufan ise, sadece ilk hafta asıl pozisyonunda sahne aldı. Isla'nın sakatlığı sebebiyle 4 hafta sağ bekte oynayan Ozan, son iki karşılaşmada ise sağ açık olarak boy gösterdi. Ancak, Ersun Yanal'ın kare ası pozisyonundaki biyonik adamlardan Dirar'a nazar değdi. Kasık fıtığı sebebiyle bıçak altına yatan Faslı yıldız 1 ay sahalardan uzak kalacak.
 
Emre moralleri bozdu
 
Sezon başından beri sakatlıklardan bunalan Teknik Direktör Ersun Yanal'ın en büyük korkusu da millî takımlardaki oyuncularının bir sıkıntı yaşaması.
 
Emre Belözoğlu'ndan gelen haberle morali bozulan Yanal, kalan oyuncularının sağ salim takıma katılmasını umut ediyor. Denizli maçı için geri sayım sürerken, Moses, Rodrgiues ve Hasan Ali'nin durumları belirsizliğini koruyor. Dirar'ın yokluğunda sol beke kimi kaydıracağını düşünen Ersun Hoca, şimdi de Emre'nin boşluğunu doldurmak zorunda kalacak. Yedek pozisyonundaki isimlerin formsuzluğu Yanal'ı zorlasa da tecrübeli çalıştırıcı endişe etmiyor. Denizli deplasmanında tüm hesaplar 3 puan üzerinde yapılıyor.

(Türkiye)

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